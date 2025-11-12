Michoacán, segundo lugar nacional en crecimiento económico según el Inegi

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Michoacán se consolidó como el segundo estado con mayor crecimiento en su actividad económica de México durante el segundo trimestre de 2025, registrando un notable 3.8 por ciento.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reveló que, en el periodo de abril a junio de 2025, el estado también se posicionó en el cuarto lugar a nivel nacional en contribución al crecimiento económico general del país.