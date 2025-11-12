Michoacán, segundo lugar nacional en crecimiento económico según el Inegi

Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Michoacán se consolidó como el segundo estado con mayor crecimiento en su actividad económica de México durante el segundo trimestre de 2025, registrando un notable 3.8 por ciento.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reveló que, en el periodo de abril a junio de 2025, el estado también se posicionó en el cuarto lugar a nivel nacional en contribución al crecimiento económico general del país.

El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Claudio Méndez Fernández, señaló que este avance se debe principalmente a varios factores clave, como la agricultura, ganadería y pesca, siendo actividades primarias, las que experimentaron el mayor impulso, con un impresionante aumento del 12.5 por ciento.

La demanda de productos agrícolas, donde Michoacán es líder, jugó un papel crucial.

Mientras que los sectores que conformar las actividades secundarias, como la industria manufacturera, la construcción y la generación eléctrica crecieron 5.0 por ciento.

Por su parte, el sector terciario creció 1.7 por ciento, lo cual refleja una estabilidad en comercio, servicios y turismo.

