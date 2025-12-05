Michoacán, segundo estado más mortífero para menores de edad: Mexicanos Primero

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Michoacán se ubica en el segundo lugar nacional como uno de los estados más mortíferos para menores de edad, aseguró el representante de Mexicanos Primero en la entidad, Erik Avilés Martínez, al documentar que de agosto de 2024 a julio de 2025 fueron asesinados 120 niñas y niños, de acuerdo con el Blog para los Derechos de la Infancia. Guanajuato, especificó, ocupa el primer lugar con 163 asesinatos.

En conferencia de prensa, durante la presentación de la trilogía que reúne los 16 años de trabajo de Mexicanos Primero Michoacán, refirió que 20 municipios de la entidad registran el cierre de escuelas debido a la violencia, el fuego cruzado, dronazos, minas, asesinato de alcaldes, secuestro de maestros y cobro de piso.

Buenavista, Apatzingán, Uruapan, Aguililla, Coalcomán, Tepalcatepec, Tacámbaro, Zitácuaro, Zinapécuaro, Maravatío, Tlalpujahua, Tuxpan y Contepec fueron algunos de los municipios que mencionó se encuentran en esta situación.

En Uruapan, refirió, se cerró una escuela por el cobro de piso, donde el crimen organizado mandaba a los niños a entregar diversos mensajes a las y los docentes para exigir el pago. En el caso de Zitácuaro, dijo, los cárteles ponen en riesgo la vida no solo de las infancias, sino de toda la sociedad en medio del fuego cruzado.

En Zinapécuaro indicó que, en dos ciclos escolares anteriores, asesinaron al chofer de un transporte escolar en plena carretera cuando transportaba a menores de edad.

En Apatzingán, mencionó, hay al menos cuatro escuelas que fueron convertidas en Bases de Operaciones Interinstitucionales (BOI), mientras que las infancias tuvieron que dejar los estudios ante la falta de espacios.