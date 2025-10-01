Michoacán se Vive, cierre de gala con festivales, ferias y eventos

Desde el Festival Morelia en Boca, del 3 al 15 de octubre, hasta el Festival Ferarum, del 6 al 9 de noviembre, y el Festival de Música de Morelia “Miguel Bernal Jiménez”, del 14 al 23 de noviembre.

Además de eventos como la Bienal de oriGin 2025, del 8 al 10 de octubre; la Carrera Panamericana, que estará el 13 y 14 de octubre en Morelia; el Concurso Artístico de la Raza Purépecha, el 17 y 18 de octubre en Zacán; la Semana de Celebración de la Noche de Muertos, del 25 de octubre al 2 de noviembre; El Camino de Ánimas, en los Manantiales de Urandén, el 24, 25 y 26 de octubre y del 31 de octubre al 2 de noviembre.

También el Festival de Velas en Uruapan, el Altar Monumental en Tacámbaro y diversas ferias como la de la Esfera en Tlalpujahua, del 3 de octubre al 17 de diciembre.