Michoacán

Michoacán se Vive, cierre de gala con festivales, ferias y eventos

Se estima que en el último trimestre haya una afluencia de más de 4 millones de visitantes
Michoacán se Vive, cierre de gala con festivales, ferias y eventos
VERÓNICA TORRES
Verónica Torres
Publicado

Ciudad de México, México (MiMorelia.com).- Con una expectativa de 4 millones de turistas y 6 millones de derrama económica, la Secretaría de Turismo (Sectur) presentó la temporada de festivales, ferias y eventos para el cierre de año “Michoacán se Vive”.

La titular de la Sectur del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, invitó a la población a acudir a Michoacán a vivir sus fiestas, principalmente la Noche de Muertos, y a recorrer los Santuarios de la Mariposa Monarca, así como las Villas Navideñas en Morelia y en Tlalpujahua con la Feria de la Esfera.

“Los mexicanos tenemos que hacer conciencia y hábito de viajar; hay 15 razones para viajar a Michoacán y sus pueblos mágicos. Esto solo es de octubre a diciembre, donde Michoacán se Vive y es una campaña que se impulsa en uno de los estados que tiene patrimonio de la humanidad”
dijo

Desde el Festival Morelia en Boca, del 3 al 15 de octubre, hasta el Festival Ferarum, del 6 al 9 de noviembre, y el Festival de Música de Morelia “Miguel Bernal Jiménez”, del 14 al 23 de noviembre.

Además de eventos como la Bienal de oriGin 2025, del 8 al 10 de octubre; la Carrera Panamericana, que estará el 13 y 14 de octubre en Morelia; el Concurso Artístico de la Raza Purépecha, el 17 y 18 de octubre en Zacán; la Semana de Celebración de la Noche de Muertos, del 25 de octubre al 2 de noviembre; El Camino de Ánimas, en los Manantiales de Urandén, el 24, 25 y 26 de octubre y del 31 de octubre al 2 de noviembre.

También el Festival de Velas en Uruapan, el Altar Monumental en Tacámbaro y diversas ferias como la de la Esfera en Tlalpujahua, del 3 de octubre al 17 de diciembre.

VERÓNICA TORRES
VERÓNICA TORRES
VERÓNICA TORRES
VERÓNICA TORRES
VERÓNICA TORRES
VERÓNICA TORRES
VERÓNICA TORRES
Te puede interesar:
Michoacán muestra su riqueza turística en el Tianguis de China
Michoacán se Vive, cierre de gala con festivales, ferias y eventos

RPO

Michoacán se vive
Festivales en Michoacán

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com