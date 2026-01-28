Michoacán se unirá a la estrategia federal Copa Nacional Escolar

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Sin dar mayor detalle de la participación que tendrá Michoacán, la titular de la Secretaría de Educación en el Estado (SEE), Gabriela Molina Aguilar, anunció que el estado formará parte de la Copa Nacional Escolar, impulsada por el Gobierno de México en el marco de la Copa Mundial de la FIFA 2026, donde el país es una de las sedes durante la vigésima tercera edición del torneo.

Especificó que se destinaron 20 millones de pesos para la compra de material deportivo como parte de la estrategia de fortalecimiento a las aulas, y que dicha inversión se concretó en diciembre pasado, junto con más de 100 millones de pesos para materiales didácticos, pintura y demás acciones que se requieren para fortalecer a las escuelas.