Michoacán se sumaría a paro nacional de campesinos este lunes; estos bloqueos están previstos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Campesinos del Valle Morelia–Queréndaro bloquearán este lunes 27 de octubre la caseta de Zinapécuaro, en la autopista México–Guadalajara (carretera federal 15D), como parte del paro nacional convocado por organizaciones agrícolas. El punto de concentración fue anunciado para las 9:00 horas, con la participación de productores de maíz que demandan que el gobierno federal garantice un precio mínimo de 7 mil 200 pesos por tonelada.
La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) en Michoacán aseguró apenas el sábado anterior que ese precio de garantía ya fue publicado a nivel nacional, y que se habilitaron bodegas para captar hasta 200 mil toneladas de maíz de pequeños productores mediante el programa Alimentación del Bienestar. También informó que se trabaja en acuerdos con la industria para mejorar el ingreso de productores medianos.
Los organizadores señalaron que no hay certeza sobre la aplicación de ese esquema en entidades como Michoacán, Guanajuato y Jalisco, y por ello se tienen previstas las movilizaciones. Además de Zinapécuaro, se prevé presencia en la autopista Morelia–Maravatío, particularmente en Queréndaro.
En una movilización previa, el pasado 14 de octubre, se registraron bloqueos intermitentes en varias casetas del estado, lo que generó demoras en la circulación de vehículos de carga y pasajeros. Tras esos hechos, se realizaron mesas de diálogo entre productores y autoridades, sin que hasta ahora se haya alcanzado un acuerdo general que evite nuevas protestas.
De manera paralela, en el estado de Guanajuato se alertó sobre bloqueos parciales en la carretera Silao–León, incluyendo tramos cercanos al Aeropuerto Internacional, según informó Aeropuertos GAP. También se convocaron manifestaciones en otros estados del país, como Jalisco, Sonora y Sinaloa, bajo el mismo pliego petitorio.
rmr