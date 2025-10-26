Michoacán se sumaría a paro nacional de campesinos este lunes; estos bloqueos están previstos

Los organizadores señalaron que no hay certeza sobre la aplicación de ese esquema en entidades como Michoacán, Guanajuato y Jalisco, y por ello se tienen previstas las movilizaciones. Además de Zinapécuaro, se prevé presencia en la autopista Morelia–Maravatío, particularmente en Queréndaro.

En una movilización previa, el pasado 14 de octubre, se registraron bloqueos intermitentes en varias casetas del estado, lo que generó demoras en la circulación de vehículos de carga y pasajeros. Tras esos hechos, se realizaron mesas de diálogo entre productores y autoridades, sin que hasta ahora se haya alcanzado un acuerdo general que evite nuevas protestas.