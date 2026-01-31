Michoacán se suma a la vanguardia democrática con la creación de la Red de Personas Electas por Acciones Afirmativas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) aprobó la implementación de la Red de Personas Electas a Cargos de Elección Popular pertenecientes a Grupos de Atención Prioritaria. Esta iniciativa, impulsada desde el IEM, busca dar acompañamiento y voz a quienes alcanzaron un cargo público representando a comunidades históricamente vulneradas, posicionando a la entidad como la quinta en el país con una red de esta naturaleza.

La consejera del IEM, Lizbeth González Medina, detalló que el acuerdo regula y da seguimiento a los resultados del pasado proceso electoral en materia de acciones afirmativas, enfocándose en cuatro grupos específicos: personas con discapacidad, integrantes de la comunidad de la diversidad sexual, personas indígenas y personas migrantes. La adhesión a esta red será voluntaria a través de una convocatoria pública.

González Medina enfatizó el propósito fundamental de este nuevo mecanismo de comunicación y apoyo institucional:

“Esta red busca precisamente a través de una convocatoria pública que todas las personas que estén ejerciendo ahorita un cargo y se autoadscriban a estos cuatro grupos, puedan pertenecer, adherirse voluntariamente ellos a una red que el instituto va a tener, que tiene como finalidad, puede ser un canal de comunicación a través del cual nosotros conozcamos e identifiquemos sus necesidades”.

La red funcionará como un canal directo para conocer las necesidades, riesgos y áreas de oportunidad en el ejercicio del cargo de estos funcionarios electos. El objetivo final, según la consejera, es brindar acompañamiento para que puedan ejercer sus funciones "en condiciones de igualdad y libres de violencia política".

El mecanismo de instalación será ágil: tras la aprobación, se difundirá una convocatoria pública con formatos accesibles, incluyendo sistema Braille y traducciones a lenguas originarias. Una vez suscritos los formatos, los integrantes serán incorporados a un grupo de WhatsApp para recibir información técnica sobre el ejercicio del cargo, asesorías y, eventualmente, foros de discusión.

Para dar certeza sobre el universo de participantes, la consejera compartió datos preliminares de las candidaturas electas en el proceso 2023-2024 que podrían adherirse. Por ejemplo, en el caso de la comunidad LGBTIAQ+, se contabilizaron 9 presidencias municipales, 4 sindicaturas, 30 regidurías de mayoría relativa y 53 de representación proporcional.

Finalmente, la consejera Lizbeth González Medina aseguró que el IEM garantizará la transparencia de estos resultados al público en general:

“En el Instituto Electoral de Michoacán tenemos la obligación de generar un micrositio en el cual toda la ciudadanía michoacana va a poder consultar qué personas fueron electas a través de acciones afirmativas. Este micrositio va a estar disponible a partir del 6 de febrero”.