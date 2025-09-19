Michoacán se reposiciona en eventos; Morelia ocupa el 9° lugar superando potencias turísticas: OCV

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Michoacán poco a poco se reposiciona como marca para la generación de congresos y eventos de gremios profesionales, intelectuales y de negocios; Morelia ocupa el 9° lugar del raking nacional superando potencias turísticas nacionales e internacionales, resaltó el director de la Oficina de Congreso y Visitantes (OCV) de Michoacán, Javier Gámez.

Indicó que los eventos y congresos se han convertido en los últimos años una demanda por parte de profesionistas que buscan no solo un lugar para capacitarse y ver temas de negocios, sino también la oportunidad de conocer e impulsar el turismo.

Por lo que precisó que el International Congress and Convention Association (ICCA), que aglutina a 13 mil Congresos, tiene un impacto social académico, intelectual y de negocios que hoy posiciona a Michoacán y a Morelia como uno de los destinos para eventos y congresos.

A lo anterior, indicó que Morelia está en el 9° lugar del ranking nacional para la realización de eventos, por abajo de Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Cancún, Puebla, Mérida, Oaxaca y Puerto Vallarta, mientras que supera a Querétaro, Veracruz, Acapulco y otras ciudades.