Michoacán se reafirma como líder agroexportador; registró 1,289 mdd en el tercer trimestre: Sedeco

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con un cierre de año histórico, Michoacán registró exportaciones por mil 289 millones de dólares durante el tercer trimestre de 2025, lo que refleja la solidez de su estructura productiva y su integración a los mercados internacionales, esto de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

La Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) destacó que Michoacán continúa como líder nacional en exportaciones agropecuarias, al alcanzar 825.5 millones de dólares, equivalentes al 64 por ciento del total estatal, consolidándose como uno de los principales referentes del país en la exportación de productos del campo y agroalimentarios.