Michoacán se mantiene libre del gusano barrenador; Sader mantiene medidas de control y vigilancia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Michoacán se mantiene libre del gusano barrenador, aseguró el director de Ganadería de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Francisco Carrillo Calderón.

En conferencia de prensa, y ante la reactivación de alertas en la frontera con Estados Unidos tras un nuevo caso de esta plaga, el funcionario precisó que en la entidad se han girado diversas circulares para mantener y reforzar las medidas de control y vigilancia, con el objetivo de evitar cualquier riesgo de infección en el ganado.

Carrillo Calderón explicó que la amenaza es real, principalmente en el sureste mexicano, donde se han registrado más de cuatro mil casos de gusano barrenador. Por ello, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) mantiene bloques de contención y una vigilancia estricta desde el Istmo de Tehuantepec hacia el sur, así como en zonas como Poza Rica, Veracruz, y los límites entre Puebla y Oaxaca, además del cierre de la frontera con Estados Unidos.