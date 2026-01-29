Michoacán se consolida como punto estratégico entre el puerto de Lázaro Cárdenas y EUA: Bedolla

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Por la ubicación del parque industrial Eleva Park, que cuenta con el estándar más alto de calidad a nivel mundial, Michoacán se consolida como punto estratégico entre el puerto de Lázaro Cárdenas y Estados Unidos, destacó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Su proximidad con el puerto de Lázaro Cárdenas convierte a este desarrollo en una plataforma clave de conexión para la importación y exportación de mercancías, afirmó el mandatario. Incluso, empresas multinacionales como Amazon ya operan en este centro logístico y próximamente lo hará Mercado Libre.