Michoacán se alista para el Super Bowl; preparan casi 300 mil hectáreas de aguacate para exportación

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- De cara al Super Bowl en Estados Unidos, el evento deportivo más esperado del año, Michoacán ya se prepara para el envío del aguacate producido en casi 300 mil hectáreas, afirmó el secretario de Desarrollo Económico (Sedeco) en el estado, Claudio Méndez Fernández
Este martes, en entrevista con medios de comunicación, el funcionario indicó que será aproximadamente la misma cantidad de fruta que enviaron el año pasado al país vecino: entre 250 mil y 300 mil hectáreas, mismas que se suelen enviar también el 5 de mayo.
"Pues es el mismo de todas las fechas anteriores. Estamos hablando que son casi 300 mil hectáreas de aguacate, y todos los productores de Michoacán se van a ver beneficiados. De eso se trata, de que saquemos la marca, la Indicación Geográfica: aguacate Franja Michoacana", apuntó.
De acuerdo con el funcionario, la Indicación Geográfica que están trabajando para el aguacate de Michoacán ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), bajo el nombre Franja Michoacana, beneficiará a 21 municipios.
"Les estaremos informando de cuál es la expectativa de venta de este año, sobre todo viendo el Super Bowl, que sí es cierto, es una fecha clave, en primer lugar; y después el 5 de mayo, son las fechas que más ventaja tiene el aguacate michoacano", finalizó.
Cabe mencionar que este martes habrá una reunión entre la Sedeco y el IMPI en Uruapan, junto con autoridades locales y productores del oro verde, para saber en qué etapa va la Indicación Geográfica ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
