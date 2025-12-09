Michoacán se alista para el Super Bowl; preparan casi 300 mil hectáreas de aguacate para exportación

De acuerdo con el funcionario, la Indicación Geográfica que están trabajando para el aguacate de Michoacán ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), bajo el nombre Franja Michoacana, beneficiará a 21 municipios.

"Les estaremos informando de cuál es la expectativa de venta de este año, sobre todo viendo el Super Bowl, que sí es cierto, es una fecha clave, en primer lugar; y después el 5 de mayo, son las fechas que más ventaja tiene el aguacate michoacano", finalizó.

Cabe mencionar que este martes habrá una reunión entre la Sedeco y el IMPI en Uruapan, junto con autoridades locales y productores del oro verde, para saber en qué etapa va la Indicación Geográfica ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

rmr