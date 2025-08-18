Michoacán: se abre enorme socavón en carretera Apatzingán-Nueva Italia [Video]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras las lluvias registradas en los últimos días, un socavón de gran tamaño se abrió este lunes sobre el tramo carretero Apatzingán–Nueva Italia, a la altura de la comunidad de El Ceñidor en la zona de Tierra Caliente, lo que ha generado alerta entre automovilistas que transitan por la región.
La información fue dada a conocer a través de redes sociales por el Centro Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e Inteligencia (C5i) Michoacán, quien exhortó a la ciudadanía a evitar la zona por seguridad.
En redes sociales también se han difundido visuales del socavón, los cuales muestran la magnitud del hundimiento, que abarca prácticamente todo un carril, lo que representa un riesgo importante para quienes circulan por la vía.
Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas ni vehículos afectados, sin embargo, se recomienda tomar rutas alternas y mantenerse atento a los comunicados oficiales de Protección Civil, Guardia Nacional y autoridades locales.
