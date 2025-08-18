Michoacán: se abre enorme socavón en carretera Apatzingán-Nueva Italia [Video]

En redes sociales también se han difundido visuales del socavón, los cuales muestran la magnitud del hundimiento, que abarca prácticamente todo un carril, lo que representa un riesgo importante para quienes circulan por la vía.

Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas ni vehículos afectados, sin embargo, se recomienda tomar rutas alternas y mantenerse atento a los comunicados oficiales de Protección Civil, Guardia Nacional y autoridades locales.