¡Michoacán rompe la tendencia nacional! Crece 3.7% mientras el país se estanca

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La economía mexicana cerró octubre de 2025 sin crecimiento. De acuerdo con el Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) presentó una variación de 0.0% tanto mensual como anual, reflejando un estancamiento nacional en el ritmo económico.

El informe destaca una marcada divergencia entre sectores: mientras la industria continúa debilitándose, los servicios mantienen un avance moderado. Este comportamiento mixto limita la capacidad del país para generar un crecimiento sostenido rumbo al cierre de 2025.

Industria nacional cae -2.1%, servicios crecen 0.9%

El INEGI estima que las actividades secundarias —manufactura, construcción, minería y energía— registraron una caída anual de -2.1% en octubre, profundizando la debilidad productiva observada en meses previos. La desaceleración industrial sigue siendo uno de los principales factores que frenan el desempeño económico nacional.

Por otro lado, las actividades terciarias, que incluyen comercio, turismo, transporte, servicios profesionales y financieros, crecieron 0.9% anual, un incremento moderado pero suficiente para evitar una contracción general del IGAE.