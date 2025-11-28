Michoacán requiere compromiso conjunto para la transparencia: TAAM

Ética pública y combate a la corrupción

La magistrada Azucena Marín Correa, titular de la Quinta Sala del TAAM y excontralora general del estado, destacó que en Michoacán "todos los días verificamos nuestro actuar y rendimos informes sobre el mismo, y eso nos convierte en mejores servidores públicos".

La ética personal, subrayó, es el punto de partida para el desempeño de los cargos públicos: “La corrupción no debería existir, ni la opacidad en el servicio público. Incluso, no deberían existir tribunales como el nuestro, porque incurrir en esas prácticas es como escupir al cielo; impacta directa y negativamente en nuestro ejercicio”.

Frente a la opacidad, dijo, “debemos avanzar. Las y los servidores públicos tenemos la obligación de entregar información. No estamos haciendo nada malo; estamos cumpliendo la ley y trabajando todos los días para que esto (la corrupción) se termine”.

El 1er Foro sobre Transparencia fue inaugurado por el secretario de Finanzas y Administración del estado, Luis Navarro García, acompañado de titulares de dependencias estatales y de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción.

También estuvieron presentes las magistradas Swany Peña Reyes y el magistrado Sergio Alberto Martínez Ocampo, integrantes del Tribunal Anticorrupción de Michoacán.

mrh