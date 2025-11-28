Michoacán requiere compromiso conjunto para la transparencia: TAAM

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En un compromiso conjunto y sostenido en favor de la transparencia, como factor indispensable “para tener gobiernos verdaderamente democráticos”, se pronunciaron este jueves las magistradas Lizett Puebla Solórzano y Azucena Marín Correa, así como el magistrado Carlos Enrique Verduzco Hurtado, durante el 1er Foro “Reformas Constitucionales en Materia de Transparencia: Avances y Retos para Michoacán”.
Este foro fue un esfuerzo interinstitucional convocado por la Secretaría de Finanzas del Estado y acompañado por instancias como el Tribunal en materia Anticorrupción y Administrativa de Michoacán (TAAM), con el objetivo de establecer análisis y propuestas plurales en torno al tema, cuyo marco jurídico cambió de forma importante en México desde marzo pasado, con la publicación de la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Durante la inauguración del foro, la magistrada presidenta del TAAM, Lizett Puebla Solórzano, destacó que la transparencia tiene una importancia nacional, al ser, junto con la rendición de cuentas, herramientas fundamentales para garantizar gobiernos democráticos.
Señaló que, especialmente desde la década de 2000, México ha registrado avances relevantes en esta materia, incluyendo convenciones internacionales a las que el Estado Mexicano se ha adherido, “a fin de establecer el acceso a la información para toda la ciudadanía”.
“Y si las décadas pasadas fueron importantes, estoy segura de que los años por venir lo serán aún más, ante la necesidad de garantizar la transparencia y con esfuerzos conjuntos como este, donde convergen dependencias de gobierno, organismos autónomos y la sociedad civil”, expresó Puebla Solórzano.
Por su parte, el magistrado Carlos Enrique Verduzco, titular de la Tercera Sala del Tribunal Anticorrupción, subrayó que en esta materia también media la cultura institucional.
“La transparencia y la rendición de cuentas deberían ser parte automática de nuestra función; por eso, debemos seguir construyendo juntos hasta lograrlo”, afirmó.
En este sentido, hizo un llamado a fomentar la “gestión y transferencia del conocimiento”, dado que se trata de una materia especializada que requiere no solo diversos enfoques, sino también mecanismos ágiles de acceso a experiencias y documentos que puedan ser reutilizados por otros actores públicos. Esto, dijo, permitiría ejercer estos valores con estándares más altos.
Indicó que Michoacán avanza en este camino, fortaleciendo la rendición de cuentas a través de herramientas informáticas. “De hecho, la Secretaría de Finanzas ha actualizado muchos trámites para hacerlos en línea, lo que ha derivado en mayor transparencia y una mejor recaudación”, señaló.
La magistrada Azucena Marín Correa, titular de la Quinta Sala del TAAM y excontralora general del estado, destacó que en Michoacán "todos los días verificamos nuestro actuar y rendimos informes sobre el mismo, y eso nos convierte en mejores servidores públicos".
La ética personal, subrayó, es el punto de partida para el desempeño de los cargos públicos: “La corrupción no debería existir, ni la opacidad en el servicio público. Incluso, no deberían existir tribunales como el nuestro, porque incurrir en esas prácticas es como escupir al cielo; impacta directa y negativamente en nuestro ejercicio”.
Frente a la opacidad, dijo, “debemos avanzar. Las y los servidores públicos tenemos la obligación de entregar información. No estamos haciendo nada malo; estamos cumpliendo la ley y trabajando todos los días para que esto (la corrupción) se termine”.
El 1er Foro sobre Transparencia fue inaugurado por el secretario de Finanzas y Administración del estado, Luis Navarro García, acompañado de titulares de dependencias estatales y de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción.
También estuvieron presentes las magistradas Swany Peña Reyes y el magistrado Sergio Alberto Martínez Ocampo, integrantes del Tribunal Anticorrupción de Michoacán.
mrh