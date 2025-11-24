Michoacán repunta 8.3% en venta de autos nuevos durante octubre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El mercado automotor del estado de Michoacán remontó la baja de septiembre al crecer 8.3% en octubre en la compra de vehículos nuevos, comparado con el mismo mes del año pasado, informó el licenciado Mariano Pantoja Nocetti, presidente de la Asociación Michoacana de Distribuidores de Automóviles A.C.

Además, con este resultado la entidad amplió el volumen de compras acumuladas al quinto bimestre del año.

El mes anterior se registró la comercialización de 2 mil 757 automóviles de último modelo, en su mayor parte en los segmentos de usos múltiples, camiones ligeros, compactos y subcompactos. Esta cantidad es superior en 212 unidades respecto a las 2 mil 545 que movilizaron las agencias distribuidoras en el mes homólogo de 2023.

La cifra permite a Michoacán participar con el 2.1% del volumen total de 128 mil 247 vehículos cero kilómetros movilizados en el mes en el país y coloca al estado en la posición 14 del ranking nacional, de acuerdo con estadísticas elaboradas por la consultora Urban Science para la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).

De enero a octubre, el mercado automotor de la entidad acumuló 25 mil 568 compras de vehículos cero kilómetros, proporción superior en mil 696 unidades en comparación con las 23 mil 872 que fueron movilizadas en las agencias distribuidoras en el mismo periodo del año pasado.