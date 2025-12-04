Michoacán registra llegada de 66 mil pasajeros al aeropuerto de Morelia, durante noviembre: Sectur

“Desde el inicio de la administración del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla se dispuso incrementar la conexión aérea en el estado, lo cual hemos logrado de manera colaborativa desde la Sectur”, destacó el secretario.

"Esto se evidencia en las ocho nuevas rutas que sumamos en julio de este año, incluyendo destinos como Ontario y Sacramento, California; Houston, San Antonio, y Dallas, Texas; Mexicali, Baja California, y por primera vez, Ixtapa, Guerrero, y Puerto Vallarta, Jalisco”, enfatizó el funcionario estatal.

El Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), al que pertenece el Aeropuerto Internacional de Morelia, mostró sus resultados que son positivos para el estado y es un reflejo de la percepción positiva de “el alma de México”, que en este último trimestre es sede de festivales, eventos y migraciones como la Mariposa Monarca que actualmente se encuentra en los tres santuarios del estado: El Rosario, Sierra Chincua y Senguio.