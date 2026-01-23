Michoacán registra 5 casos de gusano barrenador: Cuauhtémoc Ramírez

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con un total de 5 casos de gusano barrenador en animales, Michoacán aplica moscas estériles desde Coahuayana hasta Lázaro Cárdenas en la Costa y desde Tuzantla hacia Huetamo y San Lucas en Tierra Caliente, con el objetivo de erradicar esta plaga; hasta el momento no hay contagios en humanos como ha pasado en otras partes de México.

El titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Cuauhtémoc Ramírez Romero refirió que estos cinco casos se han detectado en los municipios de Madero, Huetamo y Parácuaro, donde se han implementado diversas acciones para que estén controlados.

Inclusive, consideró que se trata de casos aislados, toda vez que en la supervisión que realiza el personal de la Sedrua y de la Federación, no se han detectado más.

Enfatizó que a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), se han establecido protocolos de revisión en 40 kilómetros a la redonda donde apareció un caso, además de que se han colocado más de 110 trampas para tener un monitoreo del gusano barrenador.

En ese tenor, especificó que en la primera etapa se establecieron medidas de control para aplicar larvicidas y un cicatrizante en los casos detectados, a fin de que las heridas pudieran sanar; mientras que la segunda es poder erradicar al insecto con la aplicación de las moscas estériles que, cada semana, especificó, se dispersan 100 millones en todo México, donde Michoacán ya es incluido por los casos detectados.

“Tierra Caliente y Costa, desde Coahuayana hasta Lázaro Cárdenas en la Costa y la parte de Tuzantla hacia Huetamo y San Lucas en Tierra Caliente se está aplicando las moscas estériles”, dijo.