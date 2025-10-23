Michoacán registra 14 accidentes viales diarios en 2025, reporta Salud federal

Autoridades locales reconocen repunte en incidentes viales

En ese mismo sentido, esta semana el comisario de la Policía Morelia, Isaac Olguín Guerrero, informó que tan solo en lo que va de octubre ya se han contabilizado más de 200 incidentes de tránsito en la capital michoacana, siendo las vialidades rápidas y la zona poniente las más conflictivas.

“Casi siempre ha sido por la misma falta de precaución de los conductores”, dijo, al explicar que muchos choques se producen cuando los automovilistas no guardan la distancia adecuada entre vehículos o frenan en zonas con asfalto mojado.

El comisario también confirmó que se han registrado hechos fatales, como el ocurrido recientemente en Villas del Pedregal, donde murieron dos personas tras la colisión entre una camioneta y un automóvil, con un camión de carga involucrado.