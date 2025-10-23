Michoacán registra 14 accidentes viales diarios en 2025, reporta Salud federal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En lo que va del año, la entidad ha registrado un total de 4,209 accidentes de transporte en vehículos con motor y 742 peatones lesionados en accidentes de tránsito, de acuerdo con el Boletín Epidemiológico de la Secretaría de Salud correspondiente a la semana 41 de 2025.
Según el reporte oficial —publicado por la Dirección General de Epidemiología y correspondiente al periodo del 5 al 11 de octubre—, estas cifras colocan a Michoacán entre los primeros 20 estados con mayor incidencia de siniestros viales, tanto en peatones lesionados como en hechos que involucran vehículos motorizados.
En promedio, en la entidad se han registrado 14.22 accidentes viales con vehículos motorizados por día, y 2.51 peatones lesionados diariamente, lo que refleja un escenario constante de riesgo en las calles y carreteras michoacanas.
Especialistas en movilidad han advertido que estas estadísticas evidencian la necesidad de reforzar la educación vial, mejorar la infraestructura urbana para el tránsito seguro de peatones y promover estrategias de prevención desde el ámbito municipal.
Cabe destacar que octubre y noviembre son meses clave para la movilidad en Michoacán debido a festividades como la Noche de Ánimas, lo que podría incrementar los riesgos si no se toman medidas preventivas por parte de autoridades y ciudadanos.
Autoridades locales reconocen repunte en incidentes viales
En ese mismo sentido, esta semana el comisario de la Policía Morelia, Isaac Olguín Guerrero, informó que tan solo en lo que va de octubre ya se han contabilizado más de 200 incidentes de tránsito en la capital michoacana, siendo las vialidades rápidas y la zona poniente las más conflictivas.
“Casi siempre ha sido por la misma falta de precaución de los conductores”, dijo, al explicar que muchos choques se producen cuando los automovilistas no guardan la distancia adecuada entre vehículos o frenan en zonas con asfalto mojado.
El comisario también confirmó que se han registrado hechos fatales, como el ocurrido recientemente en Villas del Pedregal, donde murieron dos personas tras la colisión entre una camioneta y un automóvil, con un camión de carga involucrado.
Las zonas donde actualmente se construyen obras viales, como Villas del Pedregal y el libramiento, se ha solicitado a la Secretaría de Seguridad que se implementen dispositivos de señalización para mejorar el tránsito y reducir el riesgo de accidentes.
