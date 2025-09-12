Michoacán registra 133 casos de maltrato animal en lo que va de 2025: FGE

Al revisar la estadística mensual, en enero se reportaron 15 casos, 13 en febrero, 13 en marzo, 14 en abril, 23 en mayo, otros 23 en junio, 12 en julio y finalmente 20 en agosto, hasta el último corte.

En el desglose por regiones, después de Morelia, la zona de Zitácuaro contabilizó 29 delitos; Uruapan y La Piedad sumaron 9 cada uno; Apatzingán acumuló 7, mientras que Zamora registró 5. Los distritos de Lázaro Cárdenas y Jiquilpan reportaron 4 casos cada uno, y en Coalcomán y Huetamo se atendió un solo expediente, respectivamente.