Michoacán registra 133 casos de maltrato animal en lo que va de 2025: FGE

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Entre enero y agosto de 2025, en Michoacán se han registrado 133 delitos de maltrato y crueldad contra animales, de acuerdo con cifras oficiales de la Fiscalía General del Estado (FGE). La mayoría de los casos se concentran en la capital, Morelia, con 64 denuncias atendidas.
Al revisar la estadística mensual, en enero se reportaron 15 casos, 13 en febrero, 13 en marzo, 14 en abril, 23 en mayo, otros 23 en junio, 12 en julio y finalmente 20 en agosto, hasta el último corte.
En el desglose por regiones, después de Morelia, la zona de Zitácuaro contabilizó 29 delitos; Uruapan y La Piedad sumaron 9 cada uno; Apatzingán acumuló 7, mientras que Zamora registró 5. Los distritos de Lázaro Cárdenas y Jiquilpan reportaron 4 casos cada uno, y en Coalcomán y Huetamo se atendió un solo expediente, respectivamente.
En comparación con años anteriores, la cifra de 2025 aún se encuentra por debajo de los 223 delitos registrados en 2024, aunque las organizaciones animalistas han reiterado que el maltrato animal sigue siendo una problemática visible en diversas regiones del estado.
La FGE mantiene abiertas carpetas de investigación en cada uno de los casos, pues el maltrato y la crueldad contra los animales son considerados delitos tipificados en el Código Penal de Michoacán, lo que implica sanciones que pueden ir desde multas hasta prisión, dependiendo de la gravedad de la conducta.
