Michoacán refuerza vigilancia epidemiológica por enfermedades respiratorias: SSM

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ante el incremento de enfermedades respiratorias que se han reportado en otros países, en Michoacán se mantiene y se ha reforzado la vigilancia epidemiológica, esto debido al alertamiento que se estableció a nivel federal, compartió Carlos Ramos Esquivel, coordinador de Vacunación Covid-19 de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM).

En entrevista con MIMORELIA.COM, el doctor perteneciente a la SSM explicó que en esta temporada de invierno se tiene un incremento de entre 20 y 30 por ciento en el estado, lo que está dentro del rango y de lo esperado en los centros de salud.

Puntualizó que si hubiera un aumento de casos hospitalizados con neumonías atípicas o cuando en los centros de salud se tuviera un crecimiento de las consultas, por ejemplo de un 40 o 50 por ciento, se tendrían que hacer las pruebas para identificar el virus y hacer una notificación a nivel federal.

“A nivel federal hay un alertamiento epidemiológico a nivel federal, desde hace dos semanas, sobre el incremento de infección respiratoria aguda, sobre todo la de tipo viral, además de que en otros países se han presentado un aumento de los casos, de graves, así como de virus no identificados, asociados a los de esta temporada, no ha sido Covid, no ha sido influenza, Virus Sincicial Respiratorio, que normalmente presentan un incremento en esta temporada”.

Insistió que en Michoacán por el momento se mantiene un aumento “normal” de casos enfermedades respiratorias, como es la influenza, el Virus Sincicial Respiratorio y Covid-19, aunque este no se considera un virus estacional, por las bajas temperaturas se puede reportar un aumento en los contagios.

Aclaró que no se han reportado brotes de un virus nuevo, sino que son los ya existentes, como ya los mencionados, pero que cada año hay alguno que tiene un mayor repunte, por ejemplo, hay años en los que de influenza se reportan más casos.

Por ello, recordó que pese a que se levantó la emergencia por la pandemia del Covid-19, se deben tomar las medidas preventivas en la población como el lavado de manos por 20 segundos, el toser y estornudar de etiqueta, no saludar de beso o mano, así como no salir si está enfermo o evitar lugares concurridos cuando se presentan casos de enfermedades, mantenerse bien alimentado o el evitar el humo y la ventilación de espacios cerrados.

