Michoacán refuerza seguridad en carreteras con patrullas norteamericanas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para reforzar la seguridad en las carreteras de Michoacán, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), José Antonio Cruz Medina, afirmó que se adquirieron 60 patrullas estilo norteamericano "Ford Police Interceptor".
Este lunes, en conferencia de prensa, el encargado de la seguridad del estado apuntó que los vehículos son construidos con motores especiales para llevar a cabo dicha labor, y que se implementarán en las carreteras de la geografía michoacana a través del programa Guardianes del Camino, mismo que dio arranque la semana pasada en el municipio de Tocumbo.
"Quiere decir que en Estados Unidos se diseñó un vehículo específicamente para atender las condiciones, generando un mejor desempeño y tecnología para una respuesta inmediata", comentó.
De acuerdo con la SSP, serán 240 elementos especializados en seguridad carretera de la Guardia Civil, quienes cuentan con conocimientos sobre cultura vial, auxilio al usuario del transporte público, de carga y otros. Además, contarán con 800 cámaras de solapa "body cam".
Cabe mencionar que las patrullas también estarán equipadas con cámaras para grabar el exterior, conectadas al C5i, así como con GPS. Los usuarios que requieran atención deben comunicarse al 911 o a través de WhatsApp, cuyo código QR está disponible en las redes sociales de la SSP.
Por último, Cruz Medina dijo que Guardianes del Camino tendrá cobertura en 15 rutas del estado, con presencia permanente en carreteras prioritarias por mayor índice de delitos y tránsito vehicular. Hasta el momento, iniciaron operaciones en Cotija, Tocumbo, Los Reyes, Tingüindín y Peribán.
