Michoacán refuerza seguridad en carreteras con patrullas norteamericanas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para reforzar la seguridad en las carreteras de Michoacán, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), José Antonio Cruz Medina, afirmó que se adquirieron 60 patrullas estilo norteamericano "Ford Police Interceptor".

Este lunes, en conferencia de prensa, el encargado de la seguridad del estado apuntó que los vehículos son construidos con motores especiales para llevar a cabo dicha labor, y que se implementarán en las carreteras de la geografía michoacana a través del programa Guardianes del Camino, mismo que dio arranque la semana pasada en el municipio de Tocumbo.

"Quiere decir que en Estados Unidos se diseñó un vehículo específicamente para atender las condiciones, generando un mejor desempeño y tecnología para una respuesta inmediata", comentó.

De acuerdo con la SSP, serán 240 elementos especializados en seguridad carretera de la Guardia Civil, quienes cuentan con conocimientos sobre cultura vial, auxilio al usuario del transporte público, de carga y otros. Además, contarán con 800 cámaras de solapa "body cam".