Michoacán refuerza seguridad con 500 nuevos policías de proximidad

“Concluimos una gran etapa académica para el personal de seguridad. Estamos cumpliendo con el alto compromiso del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla de fortalecer la formación y mejorar el desempeño de la policía”, señaló Suárez Bucio.

En representación del gobernador del estado, el secretario de Seguridad Pública, José Antonio Cruz Medina, fue el encargado de tomar protesta a las y los nuevos agentes, a quienes exhortó a desempeñar su labor con valores, eficiencia y un profundo sentido de servicio a la ciudadanía.

Del total de graduados, 350 corresponden a la Formación Inicial Aspirante para Policía de Proximidad y 150 a la Formación Equivalente para Policía de Proximidad, quienes a partir de ahora se integran a las tareas de seguridad por el bienestar de Michoacán.