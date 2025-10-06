Michoacán, referente nacional en políticas públicas por un aborto seguro: Seimujer

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Michoacán ocupa el primer lugar en el Semáforo Normativo del Aborto en México, de acuerdo con la última actualización del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE). Resalta el programa “Tú Decides”, operado por la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas (Seimujer), encabezada por Alejandra Anguiano González.
El semáforo normativo del aborto es una herramienta creada por GIRE para evaluar y comparar las leyes de aborto en México. Funciona como una radiografía que muestra qué tanto ha avanzado cada estado en la reducción del castigo y la ampliación del derecho al aborto.
El informe de GIRE destaca que Michoacán cuenta con reformas en la Ley de Salud y en el Código Penal que garantizan el acceso a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), además de políticas públicas activas que acompañan y respaldan a las mujeres y personas con capacidad de gestar. Este reconocimiento coloca al estado como referente nacional en materia de políticas públicas, marcos legales y acceso efectivo a servicios de aborto seguro.
Anguiano González subrayó que este logro no es solo un reconocimiento normativo, sino una muestra del trabajo constante por garantizar la dignidad y el derecho a decidir de miles de michoacanas. “Hoy, Michoacán se coloca como un estado ejemplo en la defensa de los derechos sexuales y reproductivos. El programa Tú Decides y la Ruta de Atención Servicio de Aborto Seguro (SAS) son ya un modelo que trasciende nuestras fronteras y que puede replicarse a nivel nacional y en América Latina”, afirmó.
El programa “Tú Decides” consiste en ofrecer orientación, acompañamiento y atención a través de la línea gratuita 075, disponible para mujeres, niñas, adolescentes y personas gestantes. Mientras que la Ruta de Atención SAS articula servicios médicos, psicológicos y sociales para garantizar un proceso digno y seguro.
GIRE reconoció que estas acciones convierten a Michoacán en un estado pionero y líder, donde se avanza hacia un futuro en el que la salud y la autonomía reproductiva son pilares de la justicia social.
Con ello, el Gobierno de Michoacán reafirma su compromiso de poner a las mujeres en el centro de la transformación, al consolidar políticas públicas que son hoy un referente en México y Latinoamérica.
rmr