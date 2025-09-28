Michoacán, referente nacional en educación con Gaby Molina: Bedolla

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla resaltó los avances significativos que Michoacán ha logrado en materia educativa, posicionando al estado como un referente a nivel nacional, con Gaby Molina al frente de la Secretaría de Educación del Estado (SEE).

Al dar su cuarto informe en el municipio de Uruapan, el mandatario enfatizó que "sin educación, no hay futuro", aludiendo al papel fundamental que desempeña en el desarrollo de la sociedad y reconoció a Gaby Molina como la mejor secretaria de Educación en los últimos 50 años.

“El combate al rezago educativo ha sido una prioridad en mi administración. Gracias a un esfuerzo conjunto, Michoacán lidera la reducción de este indicador a nivel nacional, con una disminución del 3.2 por ciento, de acuerdo con cifras del INEGI”, señaló el gobernador.

Asimismo, el gobernador extendió su agradecimiento a las y los miles docentes que laboran en el estado, destacando que su compromiso ha permitido lograr resultados positivos en tres ciclos escolares consecutivos, y reiteró su intención de continuar con un cuarto ciclo sin interrupciones, beneficiando a más de un millón 247 mil estudiantes en toda la entidad.

BCT