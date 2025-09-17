Michoacán recibirá cinco Indicaciones Geográficas en octubre próximo

Ciudad de México (MiMorelia.com).- Michoacán va por las Indicaciones Geográficas de cinco productos locales, a fin de proteger las marcas locales y darle mayor valor agregado en la importación y exportación.

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, informó que se trata de las esferas de Tlalpujahua, los molcajetes de San Nicolás Obispo, el pescado blanco de Pátzcuaro, la Jamaica de La Huaca y las guayabas del Oriente de Michoacán.

Actualmente, dijo, hay tres Indicaciones Geográficas en el queso Cotija, la Catarina de barro de Capula y el martillado de cobre de Santa Clara del Cobre.

En su oportunidad, el director General de la Casa de las Artesanías, Cástor Estrada Robles, indicó que será este octubre cuando se reciba el reconocimiento por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

Aunado, comentó, que se están iniciando los trabajos de documentación para las guitarras de Paracho y las artesanías de piñas de San José de Gracia.

RYE