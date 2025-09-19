Michoacán recibe a aspirantes del examen nacional de residencias médicas: SSM

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) cuenta con 113 espacios para especialidades médicas en cuatro de sus hospitales, para los aspirantes al Examen Nacional de Residencial Médicas (Enarm), que se llevará a cabo del 23 al 25 de septiembre en Morelia.

Los futuros médicos especialistas tendrán la oportunidad de continuar su formación en los hospitales General “Dr. Miguel Silva”, de la Mujer e Infantil “Eva Sámano de López Mateos” de Morelia, así como el General de Uruapan “Dr. Pedro Daniel Martínez”.

La oferta académica abarca 10 especialidades clave en los hospitales de la SSM, que incluyen anestesiología, ginecología y obstetricia, anatomía patológica, cirugía general, cirugía maxilofacial, imagenología, diagnóstica y terapéutica, medicina de urgencias, medicina interna, traumatología y ortopedia, y pediatría.

Michoacán tiene una larga trayectoria en la formación de médicos especialistas, consolidándose como un referente en la educación médica a nivel nacional, la capacidad y calidad de sus unidades médicas han permitido a generaciones de profesionales adquirir las competencias necesarias para servir a la población.

Para hacer de esta experiencia algo inolvidable, las secretarías de Cultura y Turismo del estado se han sumado a este evento, al ofrecer a los aspirantes, sus familiares y acompañantes la oportunidad de conocer y disfrutar de la rica cultura, historia y gastronomía que distinguen a Michoacán.