Michoacán rebasará los 500 mil empleos formales; campo, sin crecimiento: Sedeco

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La entidad rebasará los 500 mil empleos formales, aseguró la titular de la Subsecretaría del Trabajo y Previsión Social de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), Laura Yunuen Mejía Béjar.

En entrevista para MIMORELIA.COM, especificó que en unas horas el Instituto Mexicano del Seguro Social dará a conocer las cifras a octubre pasado; actualmente, indicó, hay 499 mil 134 empleos formales, donde los sectores terciario y secundario son los que han marcado un incremento considerable.

No así el sector primario, donde reconoció que la mayoría de sus sectores del campo no ha cumplido para mejorar las condiciones de aquellos que cortan y están en los cultivos.

"El que tiene que ver con las actividades primarias es el que todavía no ha dado el estirón como nos gustaría y sigue siendo el sector terciario quien tiene más del 60 por ciento del empleo formal en nuestro estado", dijo.