Michoacán rebasará los 500 mil empleos formales; campo, sin crecimiento: Sedeco

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La entidad rebasará los 500 mil empleos formales, aseguró la titular de la Subsecretaría del Trabajo y Previsión Social de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), Laura Yunuen Mejía Béjar.
En entrevista para MIMORELIA.COM, especificó que en unas horas el Instituto Mexicano del Seguro Social dará a conocer las cifras a octubre pasado; actualmente, indicó, hay 499 mil 134 empleos formales, donde los sectores terciario y secundario son los que han marcado un incremento considerable.
No así el sector primario, donde reconoció que la mayoría de sus sectores del campo no ha cumplido para mejorar las condiciones de aquellos que cortan y están en los cultivos.
"El que tiene que ver con las actividades primarias es el que todavía no ha dado el estirón como nos gustaría y sigue siendo el sector terciario quien tiene más del 60 por ciento del empleo formal en nuestro estado", dijo.
Lo anterior, comentó, ha conllevado a que se apliquen diversas multas a las empresas que siguen sin proporcionar un contrato, seguridad social y las prestaciones de ley, por lo que la Secretaría de Desarrollo Económico tiene en proceso hasta 14 millones de pesos en multas que deben pagarse al SATMICH.
Aclaró que estas multas no son solo para el sector primario, sino que están en todos los rubros, pero que el campo es donde hay mayores irregularidades por la falta de formalización laboral.
"Si nosotros aceptamos este tipo de empleos, no abonamos a la formalización del trabajo, no abonamos a nuestra jubilación y a nuestra vejez, no abonamos a nuestro beneficio si nos enfermamos o tenemos algún tema. Recordemos que en un empleo formal tenemos un seguro de vida que el Instituto Mexicano del Seguro Social prevé para los trabajadores que puedan fallecer mientras están realizando sus actividades", puntualizó.
Mejía Béjar invitó a la población a que no acepten trabajos donde no les den la garantía de un empleo formal.
