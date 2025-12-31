Michoacán rebasa meta de empleo formal y supera los 500 mil registros

Morelia, Michoacán (MiMiorelia.com).- Michoacán superó la meta de empleo formal proyectada para 2025 al alcanzar un total de 501 mil 469 empleos registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), informó el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico ( Sedeco ), Claudio Méndez Fernández.

Señaló que este resultado representa un hito para la entidad, al confirmar que durante este año se logró no solo cumplir, sino rebasar el objetivo establecido en materia de generación de empleo formal, reflejo del dinamismo económico del estado y de las políticas públicas orientadas al fortalecimiento del mercado laboral.