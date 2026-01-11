Michoacán proyecta su riqueza cultural y turística en la Feria de León 2026: Sectur

“Esta es una plataforma importante para mostrar las bellezas y cualidades del estado, tales como las guitarras de Paracho, los juguetes de madera de Pátzcuaro o las artesanías de Santa Clara del Cobre. Al mismo tiempo se promueven los Pueblos Mágicos, las migraciones naturales como la Mariposa Monarca, y los Patrimonios de la Humanidad que tenemos como la celebración de la Noche de Muertos”.

El titular de la política turística estatal informó que la riqueza de las siete regiones de Michoacán será promocionada durante las cinco semanas de actividades. En este periodo, los organizadores de la feria proyectan una asistencia superior a los 6.9 millones de personas.

Al visitar los conciertos y atractivos de la feria, los asistentes podrán descubrir en un solo lugar la grandeza de Michoacán. “Esta feria proyecta y conecta con los recuerdos, las tradiciones y nuestra identidad, para que turistas y visitantes recuerden por qué deben venir y vivir Michoacán”.

BCT