Michoacán proyecta iniciar con el Certificado Laboral para la Agroexportación en 2026

En rueda de prensa encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, el titular de la Sedeco, Claudio Méndez Fernández, explicó que tendrá un periodo de prueba de seis meses que permitirá facilitar la transición del sector, en la que se implementará un esquema de trazabilidad laboral que abarcará toda la cadena productiva del aguacate: huerta, cosecha y empaques, con la participación de productores, cuadrillas de corte y empresas empacadoras.

“Este mecanismo evitará restricciones comerciales a nuestros productos; además, nos permitirá combatir la competencia desleal y generar datos precisos sobre el impacto laboral de la agroexportación”, puntualizó Méndez Fernández.