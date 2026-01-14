Michoacán protege 100 nidos de tortuga laúd en la Costa

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los campamentos tortugueros de la Costa Michoacana han logrado la protección de 100 nidos de tortuga laúd, una de las especies marinas más grandes del mundo y actualmente en peligro de extinción, informa la Comisión de Pesca del Estado (Compesca).

El director general de la dependencia, Ramón Hernández Orozco, destacó que este logro es resultado del trabajo comprometido de los campamentos tortugueros, cuyos integrantes realizan jornadas de vigilancia, monitorean el arribo de las tortugas a las playas y protegen sus nidos, ya sea en el lugar o trasladando los huevos para su resguardo hasta la eclosión y posterior liberación al mar.

Estas arribazones se registran en los municipios de Aquila, Coahuayana y Lázaro Cárdenas, donde año con año llegan las tortugas laúd para desovar. De manera especial, la playa de Mexiquillo se ha consolidado como un santuario natural de la especie, al ser una de las cinco principales playas de México donde anida esta especie.