Michoacán, protagonista en locaciones de la telenovela “Amanecer”

Pátzcuaro, Michoacán (MiMorelia.com).- Desde Pátzcuaro, la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur) sostuvo un encuentro con parte del elenco de la telenovela Amanecer, así como con su productor, Juan Osorio.

Autoridades de Sectur destacaron que diversas escenas de la producción se grabaron en territorio michoacano, particularmente en Pátzcuaro y Tzintzuntzan, por lo que expresaron un agradecimiento al productor y a su equipo por confiar en Michoacán para este proyecto.

“Esta novela está teniendo muy altos niveles de aceptación de rating a nivel nacional e internacional (…)”, puntualizaron desde Sectur Michoacán, al tiempo de agradecer tanto a Televisa, Univision y VIX.

Por su parte, Juan Osorio resaltó que Amanecer ocupa el primer lugar de audiencia en Estados Unidos, lo cual atribuyó no solo al reparto y la trama, sino también a la comunidad michoacana radicada en ese país.

“Pero lo más importante es valorar nuestras raíces, tradiciones y arquitectura. Porque creo que para nuestros paisanos que están en Estados Unidos y están viendo la novela, es también lo que mantiene a Amanecer en primer lugar de audiencia (…)”, subrayó.