Michoacán: procesan a mujer por agredir a su esposo e hijo menor

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de su Fiscalía Regional en Zamora, obtuvo vinculación a proceso contra Marcela Janeth “N”, señalada por su presunta responsabilidad en el delito de violencia familiar agravada, en perjuicio de su esposo e hijo menor de edad.

La información fue confirmada por la FGE mediante un comunicado oficial, en el que detalló que la imputada habría ejercido durante años violencia física, verbal y psicológica contra su pareja, además de proferir amenazas constantes. Estas conductas también se replicaban hacia su hijo.

Tras acudir ante la Fiscalía Regional, las víctimas obtuvieron medidas de protección; sin embargo, Marcela Janeth “N” continuó con las agresiones, lo que derivó en la integración de una carpeta de investigación formal.

Una vez recabados los datos de prueba, la acusada fue citada ante el Juez de Control, quien resolvió vincularla a proceso. Además, se le impuso como medida cautelar la prohibición de acercarse a las víctimas.

El órgano jurisdiccional determinó un mes de plazo para el cierre de la investigación complementaria, con el objetivo de robustecer el caso y esclarecer los hechos.

