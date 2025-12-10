Michoacán: procesan a madre por muerte de su hijo de 3 años atacado por perros

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) obtuvo la vinculación a proceso de Reyna Margarita “N” por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio simple en la modalidad de comisión por omisión, tras la muerte de su hijo de tres años.

De acuerdo con la información oficial, los hechos ocurrieron el 15 de octubre de 2024 en un domicilio de la colonia Las Primaveras, en el municipio de Venustiano Carranza. Ese día, el menor se encontraba junto a sus hermanos y su madre, Reyna Margarita “N”, cuando accedió al segundo piso de la vivienda, donde había dos perros que lo atacaron. Las heridas provocadas le causaron la muerte.

La FGE detalló que, tras las investigaciones, la mujer fue citada a comparecer ante un Juez de Control. En audiencia, el órgano jurisdiccional determinó vincularla a proceso y otorgó un plazo de dos meses para la investigación complementaria.

El delito de comisión por omisión implica que una persona, por su rol o responsabilidad, incurre en un hecho delictivo al no impedirlo, aún sin participación activa directa.

rmr