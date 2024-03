Michoacán Primero aprueba Plataforma Electoral que sí sirve a los michoacanos

Tras recordar a los 3 mil 500 michoacanos que asistieron a las asambleas de conformación del partido y a los más de 11 mil que se afiliaron, añadió los que han abierto sus puertas en los últimos meses para unirse al partido que sí se ocupa en Michoacán.

“Si para muchos ya es sorpresa que estemos aquí, sin duda será sorpresa el resultado que podemos lograr en esta elección. Que no nos falte entusiasmo ni alegría y recordemos que estamos aquí por los que no han tenido voz en toda una vida y a los que la política no les ha servido de nada”, exhortó el líder partidista a miembros del Consejo Político, del Comité Estatal, así como a militantes y simpatizantes presentes.

En ese sentido, el Consejo Estatal también aprobó los nombramientos de Isabel Castillejo Moreno, Miguel Chagollán Ibáñez y Alicia Alcantar Ocampo como nuevos Consejeros, quienes se integran en sustitución de anteriores integrantes y entran con el objetivo de seguir fortaleciendo a este grupo para tomar las decisiones que pongan Primero lo Primero en Michoacán.

De forma similar se aprobó la conformación de la Comisión Especial Permanente del Consejo Político, que tiene la tarea de atender con puntualidad todos los procesos legales del actual periodo electoral a través de sus integrantes: José Efraín García Chávez, Michell Elizabeth Dueñas Torres y Ricardo Alarcón Ramos, así como la suplente Araceli Pineda Salazar.

Michoacán Primero no se detiene y sigue encontrando a más michoacanos que quieren poner Primero lo Primero en sus regiones, por lo que se aprobó el nombramiento de los siguientes delegados distritales: Mario Mares Carbajal en Uruapan, Guillermo Zárate Magdaleno en La Piedad, Armando Gracida Rosales en Jiquilpan, Jorge Miguel Torres en Apatzingán y Yaneli Aguilar Méndez en Zacapu.

oag