Michoacán, primera entidad en recibir capacitación de la Escuela Nacional de Formación Judicial: CTP

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través del Instituto de Capacitación y Servicio Profesional de Carrera, firmó un convenio de colaboración con la Escuela Nacional de Formación Judicial del Poder Judicial de la Federación (PJF). Con este acto, Michoacán se convierte en la primera entidad federativa en acceder a este esquema de capacitación permanente, orientado al fortalecimiento profesional de su personal.

Durante la firma del convenio, el Fiscal General, Carlos Torres Piña, destacó la importancia de este acuerdo, que permitirá aprovechar al máximo las experiencias, conocimientos y trayectorias de especialistas en materia judicial. Subrayó que este intercambio fortalecerá el desempeño profesional del personal de la FGE y de otras instituciones invitadas, abonando a una mejor actuación en las labores sustantivas de procuración de justicia.