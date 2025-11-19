Michoacán, primera entidad en recibir capacitación de la Escuela Nacional de Formación Judicial: CTP

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través del Instituto de Capacitación y Servicio Profesional de Carrera, firmó un convenio de colaboración con la Escuela Nacional de Formación Judicial del Poder Judicial de la Federación (PJF). Con este acto, Michoacán se convierte en la primera entidad federativa en acceder a este esquema de capacitación permanente, orientado al fortalecimiento profesional de su personal.
Durante la firma del convenio, el Fiscal General, Carlos Torres Piña, destacó la importancia de este acuerdo, que permitirá aprovechar al máximo las experiencias, conocimientos y trayectorias de especialistas en materia judicial. Subrayó que este intercambio fortalecerá el desempeño profesional del personal de la FGE y de otras instituciones invitadas, abonando a una mejor actuación en las labores sustantivas de procuración de justicia.
Torres Piña agradeció al Poder Judicial de la Federación, encabezado por el Magistrado Hugo Aguilar Ortiz, así como al Director General de la Escuela Nacional de Formación Judicial, por la apertura para consolidar esta alianza que brinda oportunidades de capacitación continua.
Señaló que estos esfuerzos se reflejarán directamente en la mejora de los procesos que realiza la institución para el esclarecimiento de hechos y la persecución de delitos en Michoacán.
Así mismo, hizo un llamado al personal de la FGE a asumir con responsabilidad este compromiso formativo:
“Debemos aprovechar al máximo estas actividades, que sin duda serán fundamentales para fortalecer nuestras capacidades y mejorar nuestro desempeño diario en cada proceso institucional”, enfatizó.
Por su parte, el Director General de la Escuela Nacional de Formación Judicial, Javier Molina Martínez, explicó que, tras la reciente reforma judicial, esta institución se transformó en un espacio de “puertas abiertas”. Esto permitirá formar, capacitar, seleccionar y certificar, bajo un mismo estándar, a personal del PJF, Poderes Locales, Fiscalías Estatales, Defensorías, organismos de derechos humanos, corporaciones de seguridad pública y sociedad en general.
Molina Martínez reconoció el liderazgo y visión del Fiscal General:
“En un ejercicio de humildad y compromiso institucional, el Fiscal Carlos Torres Piña se convirtió en el primer titular del país en tocar las puertas de esta Escuela Nacional, lo que permitirá una mejora sustancial en las labores de su personal y de diversas instituciones de Michoacán”.
Detalló que en el primer módulo de capacitación autogestiva ya se encuentran 800 personas inscritas, y adelantó que el próximo mes se implementará la primera clínica de casos simulados, un espacio para discutir perspectivas que -señaló- “nunca debieron estar separadas entre las instituciones que integran el Sistema Penal y la sociedad”.
El evento contó con la presencia del Magistrado Presidente del Poder Judicial del Estado de Michoacán, Hugo Gama Coria; el Secretario Técnico de Derechos Humanos de la Escuela Nacional de Formación Judicial, Héctor Manuel Guzmán Ruíz; la Directora General del Instituto de Capacitación y Servicio Profesional de Carrera, Zayuri Aguirre Alvarado; personal de la FGE, aspirantes a agentes del Ministerio Público; personal del Instituto de la Defensoría Pública estatal, de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV), de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), del Poder Judicial del Estado y estudiantes de la Licenciatura en Seguridad Pública y Ciencias Forenses de la UMSNH.
