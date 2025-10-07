Michoacán, primer estado de México con estrategia de movilidad: Gladyz Butanda

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Michoacán se convirtió en el primer estado de la República en diseñar una estrategia estatal de movilidad y seguridad vial, lo que posiciona a la entidad en un estatus vanguardista en torno a su desarrollo urbano.

La incorporación de dicha estrategia fue presentada en sesión del Consejo Estatal de Movilidad y Seguridad Vial, que encabezó la titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum), Gladyz Butanda Macías, quien remarcó que con esta acción se da un paso contundente para transitar al reconocimiento de la movilidad como un derecho constitucional.

“La entidad marca un precedente histórico al convertirse en el primer estado del país en contar con su propia estrategia de movilidad. Esto significa dar un paso firme hacia un modelo de transporte más ordenado, sustentable e incluyente, que pone al centro a las personas y garantiza una planeación integral para las próximas generaciones”, subrayó la secretaria en presencia de la directora de Movilidad de la Sedum, Stephanie Hurtado Lemus; la titular del Instituto del Transporte, María Elena Huerta Moctezuma; y el presidente de Sahuayo, Manuel Gálvez Sánchez.

En la reunión de consejo, Gisela Irene Méndez, colaboradora en el diseño de la estrategia y consultora en movilidad y desarrollo urbano con más de 25 años de experiencia, destacó que el hecho que hoy se concretó permitirá que las personas puedan ejercer su derecho constitucional a la movilidad en condiciones de seguridad vial, a través de la implementación de acciones planificadas, coordinadas y progresivas.