Michoacán, potencia nacional en la flor que da vida a la Navidad

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En Michoacán, la Navidad no solo se celebra: se cultiva. Entre invernaderos, manos expertas y una tradición que cruza fronteras, el estado se consolida como el segundo mayor productor de flor de Nochebuena en México, una planta que nació en estas tierras y hoy decora millones de hogares en el mundo.

Con una producción anual cercana a ocho millones de plantas, Michoacán aporta 21.5 por ciento del total nacional, solo por debajo de Morelos, informó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, al destacar el valor histórico, cultural y económico de este cultivo emblemático de la temporada decembrina.

La Nochebuena —símbolo de pureza, esperanza y nueva vida— tiñe de rojo y verde la Navidad. Sin ella, la festividad pierde uno de sus lenguajes más universales. En municipios como Zitácuaro y Uruapan, esta flor no solo embellece hogares: sostiene economías familiares y preserva saberes agrícolas transmitidos por generaciones.