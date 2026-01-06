Michoacán: por más de una década habría abusado de una niña; ya fue detenido

Jiquilpan, Michoacán (MiMorelia.com).- Un hombre identificado como Jonathan “N” fue detenido por agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) como presunto responsable de los delitos de violación equiparada agravada, abuso sexual y abusos deshonestos cometidos en perjuicio de una menor en el municipio de .

De acuerdo con la información recabada por el Ministerio Público, los ataques habrían ocurrido de forma continua desde 2009 y hasta junio de 2020, cuando la víctima era aún una niña.

La orden de aprehensión fue emitida por un juez tras analizar los elementos presentados por la autoridad investigadora, que vinculan al detenido con los hechos.

La fiscalía continuará el proceso judicial para esclarecer el caso y garantizar el acceso a la justicia de la víctima.

rmr