Michoacán pone fin a la deuda sin frenar el bienestar: Fabiola Alanís

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Fabiola Alanís, respaldó la iniciativa presentada por el gobernador de Michoacán para garantizar que no se contrate nueva deuda, al señalar que se trata de una propuesta que atiende de fondo un problema estructural que durante décadas limitó el desarrollo del estado.

Fabiola Alanís destacó que esta medida demuestra que sí es posible sanear las finanzas públicas con orden, disciplina y visión de largo plazo, sin recurrir al endeudamiento y, sobre todo, sin sacrificar programas sociales ni derechos del pueblo.

“Durante muchos años, Michoacán cargó con deudas que comprometían su futuro. Hoy estamos corrigiendo ese modelo: se gobierna con responsabilidad, se pone orden en las finanzas y se protege el presupuesto social que beneficia directamente a las familias”, afirmó.

La legisladora subrayó que la iniciativa del Ejecutivo estatal va en sintonía con los principios del movimiento de la Cuarta Transformación, y priorizar la estabilidad financiera, la transparencia y el uso eficiente de los recursos públicos.

“No endeudar al estado significa liberar recursos para educación, salud, seguridad y bienestar. Es una decisión que habla de un gobierno que piensa en el presente, pero también en las próximas generaciones”, sostuvo.

Fabiola Alanís enfatizó que el Congreso del Estado actuará con responsabilidad al analizar esta iniciativa, reafirmando su compromiso con un Michoacán financieramente sólido, con finanzas sanas y con un presupuesto que siga atendiendo las causas sociales y fortaleciendo la justicia social.

“Hoy Michoacán avanza hacia un nuevo equilibrio con finanzas ordenadas, sin deuda, ejemplo de ello es el cumplimiento en los pagos de las quincenas de los trabajadores de los tres Poderes, pagos a proveedores y mayor inversión pública en los municipios, por lo que desde mi posición en el Congreso buscaré generar acuerdos necesarios para su aprobación”, concluyó.

rmr