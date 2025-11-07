Michoacán participa en la Jornada Nacional por la Paz y contra las Adicciones

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- informó la Secretaría de Educación en el Estado (SEE), al precisar que en esta ocasión se contó con la participación de más de 200 mil estudiantes de mil 600 escuelas secundarias.

Indicó que esta iniciativa tiene como objetivo sensibilizar y brindar información a las y los estudiantes de nivel básico sobre la gravedad del consumo de drogas, más cuando en Michoacán se tiene que el alcohol y el cigarro se han detectado a tempranas edades y son la entrada al consumo de drogas ilegales.

Será este fin de semana, viernes y sábado, que se lleven a cabo diversas actividades deportivas, artísticas, culturales y académicas, donde la participación de la comunidad estudiantil, docentes, personal administrativo y padres familia conlleva a que se combata contra este flagelo de la sociedad.

De acuerdo a con Dirección de Salud Mental de la Secretaría de Salud en Michoacán (SSM), el 80 por ciento de la población que consume drogas legales e ilícitas primero presentaron depresión y ansiedad, por lo que la atención de la salud mental es fundamental desde tempranas edades; en el caso del tabaco se registra casos a partir de los 12 años.

Esta estrategia forma parte de Vida Saludable, donde estudiantes de educación básica y media superior de todo el país participan en actividades artísticas y deportivas, fomentando valores como el respeto, la tolerancia y la solidaridad para fortalecer la sana convivencia.

BCT