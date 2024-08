Michoacán: ofrecen a jóvenes servicios amigables para prevenir embarazos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los jóvenes tienen derecho a recibir orientación sexual y métodos anticonceptivos gratuitos. En 172 unidades médicas, la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) ofrece el Programa de Servicios Amigables donde especialistas brindan orientación y consejería desde los 10 hasta los 19 años.

Los servicios amigables están ubicados en el interior de los centros de salud y en ellos se cuenta con especialistas en Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y planificación familiar, capaces de responder las dudas de las juventudes que asistan de manera confidencial, sin que incluso se les pregunte su nombre o solicite alguna credencial o identificación.

Es decir que la atención es discreta y anónima, y la información no se divulga a amigos o familiares, pues el objetivo de la SSM es que los jóvenes y adolescentes conozcan sus derechos sexuales y reproductivos para prevenir embarazos no deseados, ITS, violencia en el noviazgo, adecuada planificación familiar y el uso correcto de métodos anticonceptivos para ejercer una sexualidad responsable.

Para recibir atención, solo es necesario acudir de lunes a viernes de 08:00 a 15:00 horas al centro de salud más cercano, y para ubicar los consultorios de servicios amigables o solicitar consejería en materia de sexualidad, los jóvenes pueden ingresar al chat "¿Cómo le hago?", disponible todos los días en comolehago.org.