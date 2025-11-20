Michoacán ofertará más de 12 mil vacantes el próximo año

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Como parte del Plan Michoacán por la Paz y Justicia, la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) anunció que, para 2026, se realizarán más de 40 ferias de empleo, con una oferta superior a 12 mil vacantes formales y en coordinación con empresas de distintos sectores productivos, informó el titular de la dependencia estatal, Claudio Méndez Fernández.

La programación del próximo año contempla nueve ferias en Uruapan, uno de los municipios con mayor actividad económica en la entidad, con el objetivo de acercar oportunidades laborales a jóvenes, mujeres y profesionistas, así como fortalecer la vinculación con el sector privado.

El funcionario estatal destacó que estas acciones buscan ampliar la cobertura territorial, promover el empleo formal con prestaciones de ley y consolidar los ejes del Plan Michoacán en materia de desarrollo económico y estabilidad laboral.