Michoacán ofertará más de 12 mil vacantes el próximo año

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Como parte del Plan Michoacán por la Paz y Justicia, la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) anunció que, para 2026, se realizarán más de 40 ferias de empleo, con una oferta superior a 12 mil vacantes formales y en coordinación con empresas de distintos sectores productivos, informó el titular de la dependencia estatal, Claudio Méndez Fernández.
La programación del próximo año contempla nueve ferias en Uruapan, uno de los municipios con mayor actividad económica en la entidad, con el objetivo de acercar oportunidades laborales a jóvenes, mujeres y profesionistas, así como fortalecer la vinculación con el sector privado.
El funcionario estatal destacó que estas acciones buscan ampliar la cobertura territorial, promover el empleo formal con prestaciones de ley y consolidar los ejes del Plan Michoacán en materia de desarrollo económico y estabilidad laboral.
En el balance del presente año, se informó que, en 2025, se realizaron 11 ediciones de la Feria de Empleo, con la participación de más de 200 empresas y la oferta de más de 10 mil vacantes, cifras que respaldan el fortalecimiento del mercado laboral en la entidad.
Asimismo, Michoacán superó la meta de los 500 mil empleos formales, reflejo del dinamismo económico y del crecimiento sostenido en la creación de nuevas plazas de trabajo.
RPO