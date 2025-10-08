Michoacán ocupa el 25° lugar nacional en medición de delitos: SSP

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La entidad ocupa el lugar número 25 a nivel nacional en cuanto a la medición de delitos por cada 100 mil habitantes, informó el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Juan Carlos Oseguera Cortés.

En conferencia de prensa de este miércoles, el funcionario indicó que Michoacán está por debajo de la media nacional, por lo que enfatizó que la estrategia de seguridad es la correcta y existe una buena coordinación entre las corporaciones de los tres niveles de gobierno.

De acuerdo con la gráfica que se presentó, con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Michoacán registra una tasa de 78.4 por cada 100 mil habitantes, por debajo de Colima, Guanajuato, Estado de México y Jalisco, estamos que colindan con la entidad.

"Continuamos con una racha de reducción en el homicidio doloso desde 2021 (...), pese a que son muchos los grupos delictivos y la diversificación en los delitos que se cometen, ya sea extorsión, el cobro de piso, entre otros", agregó.

