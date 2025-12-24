Michoacán, noveno lugar nacional en producción ganadera

El director del Centro refirió que la función principal de Michoacán dentro del sector ganadero es ser productor de sementales en seis ranchos, con el objetivo de apoyar con un buen mejoramiento genético a los ganaderos.

Asimismo, dijo que se está implementando la inseminación artificial, así como programas de capacitación a los ganaderos con cursos sobre dicho tema y la transferencia de embriones en el rancho Tipítaro.