Michoacán, noveno lugar nacional en producción ganadera

La producción de ganado en Michoacán a nivel nacional se encuentra en el noveno lugar, mismo que distribuye becerros a estados aledaños como Guanajuato, Jalisco o la propia entidad, afirmó el director del Centro Estatal de Fomento Ganadero (Cefoga), Emilio Vieyra Vargas.
El director del Centro refirió que la función principal de Michoacán dentro del sector ganadero es ser productor de sementales en seis ranchos, con el objetivo de apoyar con un buen mejoramiento genético a los ganaderos.
Asimismo, dijo que se está implementando la inseminación artificial, así como programas de capacitación a los ganaderos con cursos sobre dicho tema y la transferencia de embriones en el rancho Tipítaro.
De acuerdo con Emilio Vieyra, la primera etapa es producir hembras y posteriormente los becerros; estos últimos tienen un costo de 25 mil pesos, mientras que los toretes alcanzan un precio de 30 mil pesos. Cabe mencionar que el Cefoga vende semen bovino de las razas Brahman, Charolais y Nelore pintado a los productores de los ranchos, a través de pajillas que tienen un costo de 70 pesos, aunque el paquete completo es de 700 pesos para inseminar hasta 10 animales.
Para hacer uso de estas tecnologías, es necesario contar con la Unidad de Producción Pecuaria (UPP), copia de la credencial de elector y copia del comprobante de domicilio.
