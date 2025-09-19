Michoacán no tiene Atlas de Riesgo, confirma Protección Civil estatal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Michoacán no cuenta actualmente con un Atlas de Riesgo, reconoció el coordinador estatal de Protección Civil, Amuravi Ramírez Cisneros, quien precisó que se está trabajando en conjunto con la Coordinación Nacional de Protección Civil para desarrollar este documento estratégico.

En entrevista, el funcionario explicó que el proyecto se encuentra en una etapa de integración técnica, con un avance del 40 por ciento en el acomodo de las capas de información. No obstante, señaló que aún falta mucho por hacer, ya que el Atlas debe contemplar todos los fenómenos naturales, contingencias y riesgos específicos de cada uno de los municipios de la entidad.

Agregó que aún está pendiente la fase de investigación, la cual podría realizarse en coordinación con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) o con la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), con el objetivo de garantizar la calidad técnica y científica del documento.