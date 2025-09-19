Michoacán no tiene Atlas de Riesgo, confirma Protección Civil estatal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Michoacán no cuenta actualmente con un Atlas de Riesgo, reconoció el coordinador estatal de Protección Civil, Amuravi Ramírez Cisneros, quien precisó que se está trabajando en conjunto con la Coordinación Nacional de Protección Civil para desarrollar este documento estratégico.
En entrevista, el funcionario explicó que el proyecto se encuentra en una etapa de integración técnica, con un avance del 40 por ciento en el acomodo de las capas de información. No obstante, señaló que aún falta mucho por hacer, ya que el Atlas debe contemplar todos los fenómenos naturales, contingencias y riesgos específicos de cada uno de los municipios de la entidad.
Agregó que aún está pendiente la fase de investigación, la cual podría realizarse en coordinación con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) o con la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), con el objetivo de garantizar la calidad técnica y científica del documento.
Ramírez Cisneros señaló que, por ahora, se cuenta con el respaldo de la Coordinación Nacional de Protección Civil y se busca financiar el proyecto a través del Fondo de Prevención. Actualmente, en Michoacán se opera con un Sistema Integral de Información de Riesgos, pero este no cumple con las características ni funcionalidades de un verdadero Atlas de Riesgo.
“El Atlas de Riesgo es un sistema informático respaldado por un Sistema de Información Geográfica (SIG), que permite integrar y analizar datos sobre fenómenos naturales, vulnerabilidad social e infraestructura. Además, permite identificar zonas de peligro y escenarios de riesgo para proponer medidas de prevención, mitigación y desarrollo urbano sustentable”, explicó.
Cabe recordar que, de acuerdo con un informe presentado en junio por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), titulado Derecho a la Ciudad: Atlas Municipal de Riesgos y Planeación del Estado de Michoacán, ningún municipio cuenta con este documento actualizado. Solo el 15 por ciento de los Ayuntamientos abordó el tema, el 57 por ciento no tiene ningún Atlas, y el 41 por ciento reportó no contar con un sistema de protección civil operativo.
