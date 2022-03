Michoacán no se interconectará a Plataforma de Devolución Patrimonial

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los integrantes del Sistema Estatal Anticorrupción de Michoacán votaron por unanimidad el no aceptar la recomendación para interconectarse con la Plataforma Digital Nacional, correspondiente al Sistema de Devolución Patrimonial, que fue emitida por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, en la Primera Sesión Ordinaria 2022 celebrada el 27 de enero de 2022.

Durante la primera Sesión Ordinaria del Comité Coordinador y Órgano de Gobierno del Sistema Estatal Anticorrupción, en su intervención, el magistrado Jesús Sierra, argumentó que entre las razones por las que no se acepta esta recomendación, es porque aunque a nivel nacional en el Sistema Anticorrupción se emitan lineamientos para este tipo de cosas, no significa que estos no choquen con lo que establece la propia disposición y ley.

“De modo que esta entidad federativa, en esta mesa representada por cada uno de los poderes, concluye que es más importante salvaguardar la información de las personas que cualquier otra circunstancia, que por moda política o llámese cómo se llame, pretenda que se interconecte sin las garantías correspondientes”, sostuvo

A su vez, la titular de la Secretaría de Contraloría de Michoacán, Azucena Marín, recalcó que el cuidado y manejo de la información en los sistemas de declaraciones patrimoniales es de extremo cuidado por la información que se contiene, por lo que en la declaración patrimonial el usuario manifiesta si es hacerla pública o no.

Además, recordó que es obligación del ciudadano rendir su declaración, pero no es obligación vincularla a una plataforma, por lo que se debe ser preciso en el cuidado de la información y no se puede poner en riesgo la misma.

Al hacer uso de la voz, la presidenta del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Areli Yamilet Navarrete, expuso que hasta el momento en que se garantice el legal tratamiento de los datos personales se estará en condiciones de analizar una interconexión a la plataforma, en la que se deberá respetar el consentimiento de aquellos que autoricen las versione públicas de sus declaraciones.

RYE