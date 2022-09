Michoacán necesita unidad y reconciliación: Alfredo Ramírez Bedolla

Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco de su primer informe, el gobernador de Michoacán recalcó que su gobierno está comprometido con los pueblos indígenas y las mujeres del estado.

"Michoacán necesita de unidad, reconciliación y armonía", expresó el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla, durante su mensaje a la ciudadanía con motivo de su primer informe de gobierno.

Durante el evento desarrollado en la plaza Valladolid, Ramírez Bedolla aseveró que es notorio el respaldo y apoyo de la ciudadanía para encabezar el Poder Ejecutivo, por lo que, se comprometió a no fallar, no robar, no mentir y no traicionar al pueblo de Michoacán.

Como parte de su mensaje, el gobernador dijo que en su gobierno están comprometidos con los pueblos indígenas para que logren su autogobierno, que es igual a libertad, por eso, sostuvo, también avanzarán de la mano con las mujeres michoacanas y que éstas tomen sus decisiones.

El titular del Poder Ejecutivo estatal informó que se han invertido más de mil 200 millones de pesos en obras convenidas con los municipios del estado a través del Faeispum, cifra que es mayor a lo que se otorgó en cuatro años en la administración pasada.