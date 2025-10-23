Michoacán: mujer es acusada de violentar y vaciar la cuenta de su papá por casi 5 mdp

Zamora, Michoacán (MiMorelia.com).- Una mujer identificada como María Guadalupe “N” fue vinculada a proceso por presunta violencia familiar contra sus padres, además de haber realizado transferencias no autorizadas por más de 4 millones 795 mil pesos desde la cuenta de su papá.

De acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), desde inicios de 2023 la mujer llegó a vivir al domicilio de sus padres, en la colonia Las Fuentes de Zamora, bajo el argumento de cuidarlos. Sin embargo, presuntamente ejerció violencia física, psicológica, económica y verbal, aun cuando ambos adultos mayores padecen diversas enfermedades.

La investigación señala que incluso impidió el acceso a personal de salud y cortó los cables de las cámaras de seguridad del domicilio. También se acreditó que realizó múltiples movimientos bancarios sin autorización.

El juez de Control resolvió vincularla a proceso e impuso como medida cautelar la prohibición de acercarse al domicilio de las víctimas, mientras continúa la investigación.