Michoacán: mujer es acusada de violentar y vaciar la cuenta de su papá por casi 5 mdp

Zamora, Michoacán (MiMorelia.com).- Una mujer identificada como María Guadalupe “N” fue vinculada a proceso por presunta violencia familiar contra sus padres, además de haber realizado transferencias no autorizadas por más de 4 millones 795 mil pesos desde la cuenta de su papá.
De acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), desde inicios de 2023 la mujer llegó a vivir al domicilio de sus padres, en la colonia Las Fuentes de Zamora, bajo el argumento de cuidarlos. Sin embargo, presuntamente ejerció violencia física, psicológica, económica y verbal, aun cuando ambos adultos mayores padecen diversas enfermedades.
La investigación señala que incluso impidió el acceso a personal de salud y cortó los cables de las cámaras de seguridad del domicilio. También se acreditó que realizó múltiples movimientos bancarios sin autorización.
El juez de Control resolvió vincularla a proceso e impuso como medida cautelar la prohibición de acercarse al domicilio de las víctimas, mientras continúa la investigación.
El órgano jurisdiccional otorgó un plazo de dos meses para cerrar la investigación complementaria.
rmr