Michoacán muestra su riqueza turística en el Tianguis de China

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Michoacán ya se encuentra presente en el Tianguis Turístico de México que, por primera vez, se lleva a cabo en el continente asiático. Durante el evento, el estado promueve su riqueza gastronómica, cultural y turística ante representantes del mercado chino.

Del 25 al 26 de septiembre, se difundirán los principales atractivos del estado, desde la celebración de la Noche de Muertos hasta la migración de la mariposa monarca, pasando por su gastronomía, artesanías y tradiciones.

Esta presencia internacional busca consolidar a Michoacán como destino turístico entre los visitantes chinos, quienes registran más de 150 millones de salidas anuales al extranjero, con una estancia promedio superior a siete noches y una alta derrama económica. México recibe actualmente más de 100 mil turistas chinos cada año, lo cual representa un mercado estratégico a desarrollar.